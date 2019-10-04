Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava

04.10.2019 13:32

Malatya'da, geçen yıl patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu ile avukatları katıldı. Diğer sanıklardan Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Tutuklu sanık Berzan Çetek ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, kimlik kontrolünün ardından sanıklara savunma için söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Zeyyat Ağaoğlu, hiçbir örgüte üyeliği ya da bağı olmadığını iddia ederek, üzerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Agit Murat Bark ise bir yıldır tutuklu bulunması nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Benim bu olayla ilgim yoktur. Ali Rıza kapı komşumuz. Allah rızası için iyilik yaptım, abisini hastaneye götürdüm." dedi.

Sanık Abdurrahman Akyol ise "Ali Rıza'nın abisi kanser hastası, ehliyeti olmadığı için abisini hastaneye götürdüm. Yaptığım iyilik tutuklanmama neden oldu. Örgütle ya da herhangi bir siyasi partiyle ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü Ali Rıza Üzel de kendisiyle seyahat eden kişilerin patlayıcılarla ilgilerinin olmadığını, her şeyi anlattığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianamede 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Olay



Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.

Kaynak: AA