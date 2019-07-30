Malatya'da 'patik' mesaisi

Malatya kayısısında 'patik yapma' olarak adlandırılan kayısıyı çekirdeğinden ayırma dönemi başladı. Şu sıralar şehirdeki hemen hemen her mahallede ve kapı önlerinde patik yapma ile meşgul olan aileleri görmek mümkün.

Dünyada tüketilen kayısının büyük bir bölümünü karşılayan Malatya'da haziran ayında başlayan kayısı hasadı sona erdi. Kentte hasattan sonraki evre olan patik dönemi birçok yerde başladı. Bu evrede güneşte kurutulan ve ömrü uzasın diye kükürtlenen kayısı teker teker çekirdeklerinden ayrılarak ihracat öncesi son halini alıyor. Patik yapma denilen dönemin tüm kentte yaklaşık 1 ay sürmesi beklenirken şehirdeki hemen hemen her mahallede ve kapı önlerinde şu sıralar patik yapma ile meşgul olan aileleri görmek mümkün. Başta kadınlar olmak üzere yaşlısı genci 7'den 70'e herkes ev ekonomisine katkı sağlamak için bu dönemi fırsat olarak görüyor. Kavurucu sıcaklar altında kasalar dolusu kayısıyı çekirdeklerinden ayırmaya çalışan vatandaşlar, kayısının kendileri için iyi bir geçim kaynağı olduğunu belirtiyor. Genellikle sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında çalışan vatandaşların kimisi kazandıkları parayı çocuklarının eğitimine ayırırken, kimisi de ailesinin geçimine harcıyor. Kayısının daldan sofraya yolculuğunun çok meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran vatandaşlar, verilen yevmiyelerin biraz daha artırılmasını talep ediyor. Kayısı üreticileri ise patik yapma döneminin artık kayısı için son evre olduğunu dile getirerek bu süreçten sonra kayısıyı pazara götürerek satacaklarını ifade etti. Kayısı fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini belirten üreticiler kayısıya sahip çıkılmasını istedi. - MALATYA

Kaynak: İHA