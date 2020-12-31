Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
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Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu

31.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:26
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu

MALATYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar, pasta ve tatlı alışverişi için pastanelerde yoğunluk oluşturdu.

MALATYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar, pasta ve tatlı alışverişi için pastanelerde yoğunluk oluşturdu. 

Yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında girilirken, yılbaşını evde geçirecek olanlar, sofra kurmak için hazırlıklara başladı. Malatya'da da halk, kısıtlama öncesi alışveriş için sokaklara çıktı. Pastanelere uğrayanlar ise pasta ve tatlılara yöneldi. Pastanelerden alışveriş yapanlar, yoğunluk oluşturdu. 

Kentte pastane sahibi Sertaç Göçmez, yılbaşı dolayısıyla halk yaş ve kuru pastalara ilgi gösterdiği için işlerinde artış yaşandığını söyledi.Pasta alanlar ise yılbaşını evlerinde geçirecekleri için küçük etkinlikle pasta keseceklerini belirtti.

Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu
Malatya'da, pastanecilerin 'yılbaşı' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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