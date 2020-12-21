Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

21.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:16
Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da parfüm kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parfüm kutusunun içerisine gizlenmiş bir şekilde 97 gram sentekik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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