Malatya'da pandemiden etkilenen esnafa 3 bin gıda paketi dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay iş birliğinde pandemiden etkilenen esnafa 3 bin gıda paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Büyükşehir Esnafın Yanında' projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntı yaşayan esnafa yönelik, ilk etapta 1 milyon lira değerindeki 3 bin gıda paketinin dağıtımına başlandı.

Belediyeye bağlı Esenlik Genel Müdürlüğünde düzenlenen gıda paketi dağıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kovid-19 pandemisinin ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini, belediye olarak görevlerini yerine getirmek için çaba serf ettiklerini belirtti.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla güzel bir çalışma yaptıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Esnafımızın her konuda, her sahada, her an yanındayız, birlikteyiz. Büyükşehir Belediyesi ayrı bir kurum değildir, esnafın kurumudur. Malatya'mızın esnafı sokakta gezen garip gurabaya dükkanını açan, onlara ikramlarda bulunan özel bir esnaftır. Birbirimizin acılarını, sıkıntılarını paylaşacağız. Zaten millet olmanın temel unsuru da budur."

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise bu yıl hem deprem hem de Kovid-19 nedeniyle kentte ciddi sıkıntıların yaşandığını, pandemiden dolayı iş yeri kapalı olan esnafa yardım etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Oda başkanlarının tespit ettiği tüm esnafa gıda paketi dağıtacaklarını dile getiren Soylu, esnafların en kısa sürede eski günlerine dönmesi temennisinde bulundu.

Esnaf odaları temsilcileri de yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş