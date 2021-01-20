Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

20.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:54

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.M, T.Ö, A.K, F.S, T.T, M.B, S.A, M.A, A.D, M.D, M.D, H.G, M.D. ve H.B.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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