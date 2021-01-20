Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polisi destekli operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.M, T.Ö, A.K, F.S, T.T, M.B, S.A, M.A, A.D, M.D, M.D, H.G, M.D. ve H.B.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik