Malatya'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Malatya'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mine Bağışlar'ın kullandığı 01ABK 120 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Mahmutdursun Mahallesi'nde, Muharrem Çoban idaresindeki 22 EL 677 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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