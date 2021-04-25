Malatya'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mine Bağışlar'ın kullandığı 01ABK 120 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Mahmutdursun Mahallesi'nde, Muharrem Çoban idaresindeki 22 EL 677 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile traktörde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur