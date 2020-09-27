Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

27.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 27.09.2020 09:46
Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, tapuya gitmek üzere yola çıkan bir kişinin otomobilinin camını kırarak ev satın almak için biriktirdiği parayı gasbettikleri iddiasıyla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Malatya'da, tapuya gitmek üzere yola çıkan bir kişinin otomobilinin camını kırarak ev satın almak için biriktirdiği parayı gasbettikleri iddiasıyla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli, tutuklandı.

Malatya'da ev almak için tapuya giden memur emeklisi N.M'nin otomobilinin camını kırarak, 125 bin lirayı gasbettikleri iddiasıyla Sivas'ta yakalanıp Malatya'ya getirilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerle şüphelilerin mağduru tapu müdürlüğü önünden gittiği yere kadar takip etmesi, ardından park halindeki otomobilin camını kırarak parayı çalmaları yer alıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Eylül'de ev almak için tapuya giden memur emeklisi N.M'nin otomobilinin camını kırarak 125 bin lirasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatmış, mağdurun biri sahte plakalı iki şüpheli iki araç tarafından takip edildiği, olayın ardından ise araçların Sivas'a kaçtıkları belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan görüşme sonucu şüpheliler F.K, A.Y, İ.Y, S.C. ve G.K. çalınan paralardan 107 bin 240 lirayla yakalanarak Malatya'ya gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Halil Sezai Çağla Şikel Deniz Akkaya Özlem Yıldız
Spor Falcao Arda Turan Tamer Tuna Murat Şahin Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da otomobilden gasbettikleri parayla Sivas'ta yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 09:48:19. #1.15#
title