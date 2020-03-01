Malatya'da otomobil tünel girişine çarptı: 6 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, otomobilin tünel girişine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Ç. yönetimindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolunda Doğanşehir Erkenek Tüneli girişindeki betona çarptı.
Sürücü Ali Ç. ile otomobilde bulunan Döndü Ç, Abdullah Ç, Ayşe Ç, Enes Ç. ve Talha Ç, yaralandı. Otomobile sıkışan yaralılar Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA