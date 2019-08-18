Malatya'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

18.08.2019 18:04

Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesinde Sena Geçen (20) yönetimindeki 44 LS 897 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Geçen'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA