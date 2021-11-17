MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI - Haberler
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MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

MALATYA'da, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah karşı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Cihan Ö. yönetimindeki 44 ACC 775 otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomoblide sıkışarak yaralanan sürücü ile yanında bulunan İlyas Ç., ihbarla gelen ekipler tarafından kurtarılıp ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI

MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI

MALATYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 2 YARALI

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