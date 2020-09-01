Malatya'da otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı Malatya'da kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Kırıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Doğanşehir istikametine seyir halinde olan D.K yönetimindeki 06 VM 699 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına uçtu.

Kazada, araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü ekip çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köşe Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada ilk tedavi yapılan D.K. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA