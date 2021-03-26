Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 49 AAC 497 plakalı tır Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde C.Ç'nin kullandığı 63 DR 324 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mehmet Ali Erbil Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:15:01. #1.14#
title