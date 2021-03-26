Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 49 AAC 497 plakalı tır Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde C.Ç'nin kullandığı 63 DR 324 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücünün de bulunduğu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın