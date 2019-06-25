Malatya'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Battalgazi ilçesi Çınar Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 HD 262 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Bahar. D. ve Alparslan D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA