Malatya'da otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Malatya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
14.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:04
Malatya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ö.Y. (20) idaresindeki 44 AK 099 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Ö.Y, A.M.A. ile B.K'yi Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA