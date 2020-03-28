Malatya'da otobüslerde "sosyal mesafe" düzenlemesi Malatya'da korona virüs (kovid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yayınlanan genelge sonrası yolcu otobüslerinin içi sosyal mesafe kapsamında düzenlendi.

Malatya'da korona virüs (kovid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yayınlanan genelge sonrası yolcu otobüslerinin içi sosyal mesafe kapsamında düzenlendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Dünya küresel bir tehdide dönüşen korona virüs salgınına karşı tedbirler tek tek hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında oturma düzeninin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ otobüslerinde de genelge doğrultusunda sosyal mesafeye dikkat çekildi. Salgının başlaması ile birlikte tüm şehir içi yolcu otobüslerinde el dezenfektanı yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca düzenli olarak her gün otobüslerin dezenfekte edilmesini sağlıyor. Tüm otobüslerde hayata geçirilen sosyal mesafe uygulaması ile yolcular diğer yolcularla mesafeli olarak yolculuk edecek. Koltuklara yapıştırılan uyarı da 'Korona virüs hastalığı dolayısıyla kendi sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız" notu yazıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yeni uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlığımız için sosyal mesafe kurallarını uygulamalı olarak hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın ortak kullandığı toplu taşıma araçlarımızda sefer sayılarını çoğaltıp, yolcu kapasitemizi azalttık" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA