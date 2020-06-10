Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. idaresindeki 44 H 0001 özel halk otobüsü ile M.B. yönetimindeki 27 KT 747 plakalı otomobil Battalgazi yolu üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Araç sürücülerinin yara almadığı kazada otobüste yolcu olarak bulunan M.I. ile M.T. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA