Malatya'da otluk alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Malatya'da otluk alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Malatya'da otluk alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü
04.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:52

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi'ndeki kuru otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede yayılan alevler 70 hektarlık alanda etkili oldu.

Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 4 araç ve 14 ekip, Doğanşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla 7 saatte söndürüldü.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bölgeye giderek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Manşet

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