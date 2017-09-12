Malatya'da Orman Yangını Korkuttu

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ve diğer ekipler yangına müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Doğanyol ilçesi Çolak Mahallesi Çavdar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması ile yangın geniş bir alana yayılırken durum itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa süre sonra bölgeye gelen itfaiye ve diğer ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun süren çalışmalar sonucu yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA