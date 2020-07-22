Malatya'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Malatya'da orman yangını
22.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:45

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Dedeyazı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş 3. Sayfa
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki yolcu, 40 metrelik uzaklıkta bulundu
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içindeki yolcu, 40 metrelik uzaklıkta bulundu
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı
Bursaspor, 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Bursaspor, 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Özlem Zengin Cemal Enginyurt Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Fatih Terim Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Malatya'da orman yangını - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 17:49:35. #1.15#
title