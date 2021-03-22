Malatya'da oltayla kaçak balık avlayan 22 kişiye 17 bin 855 lira ceza
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Malatya'da oltayla kaçak balık avlayan 22 kişiye 17 bin 855 lira ceza

22.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:16
Malatya'da oltayla kaçak balık avlayan 22 kişiye 17 bin 855 lira ceza

Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde oltayla kaçak balık avlarken yakalanan 22 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde oltayla kaçak balık avlarken yakalanan 22 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arapgir ilçesi Sinekli Mahallesi'nde 19, Yazıhan ilçesi Eğribük Mahallesi'nde ise 3 kişinin oltayla balık avladıkları tespit edildi.

Ekipler, kaçak avcılara "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 17 bin 855 lira idari yaptırım uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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