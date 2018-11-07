Öz Kızından, Muhtara Korkunç Tuzak! Kan Testiyle Ortaya Çıktı
Malatya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 21 gün sonra yaşamını yitiren muhtarın, kızı tarafından yemeğine tarım ilacı katılarak zehirlendiği ortaya çıktı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, rahatsızlanması üzerine tedaviye alındığı hastanede 21 gün sonra yaşamını yitiren muhtar Adıgüzel Kandemir'in (71), kızı Gönül Kandemir tarafından yemeğine tarım ilacı katılarak zehirlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gönül Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
21 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Gümüşsu Mahallesi muhtarı Adıgüzel Kandemir, geçen 7 Ekim'de evinde rahatsızlanınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kandemir, yoğun bakımda 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Doktorların şüphesi üzerine Adıgüzel Kandemir'den kan örneği alınıp ölüm nedeni araştırıldı. Yapılan inceleme sonrası da muhtarda gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlandı.
HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bunun üzerine soruşturma başlattı. Jandarma, ölen Adıgüzel Kandemir'in bilgisine başvurduğu ve çelişkili ifadeler verdiği kızı Gönül Kandemir'i gözaltına aldı. Gönül Kandemir, olay günü babasıyla tartıştığını, bunun üzerine öfkelenerek evde bulunan tarım ilacını babasının yemeğine kattığını itiraf etti. Gönül Kandemir'in, ifadesi doğrultusunda yapılan aramada muhtarın ölümüne yol açan tarım ilacı da bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gönül Kandemir, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Tanrı beni, kadınların ve muhafazakarların şerrinden korusun...Cevap Yaz 22 16 Yayından Kaldır
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gaddarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ahir zaman evlatlarıda bir başka oluyor.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Kiz hem babasina hemde kendine yazik etmisCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Yine bir laik-muhafzakar çatışması seziyorum olayda. Suskun ve durgun bir laik olan kız, rövanşist muhafazakar olan babasını harcamış. Giyimine, düşüncesine, hayata bakışına karışmıştır belki. Ama üzücü olan nokta,, öf bile demenin yasak olduğu kutsal anne babanın katledilmesi. Doğmatik Müslim olan bir toplum olarak, nerden nereye geldik.Cevap Yaz 21 15 Yayından Kaldır