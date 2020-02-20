Malatya'da okullararası satranç müsabakaları sona erdi

20.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:16

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 3 gün süren müsabakalara dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürse Toy, 196 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Turnuvada erkeklerde Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi birinci, Özel İntegral Fen Lisesi ikinci, Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi üçüncü, Malatya Fen Lisesi dörtüncü, kızlarda Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi birinci, Rabia Hatun Kız Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Kız Anadolu Lisesi üçüncü, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Erkeklerde birinci ve ikinci, kızlarda ise birinci olan takım Elazığ'da yapılacak olan grup müsabakalarında Malatya'yı temsil edecek.

Kaynak: AA