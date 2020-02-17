Malatya'da okullar arası voleybol turnuvası başladı
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Malatya'da okullar arası voleybol turnuvası başladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde "Okullar Arası Gençler Erkek ve Bayan Voleybol Turnuvası" başladı.

17.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:42
Malatya'da okullar arası voleybol turnuvası başladı

'nın ilçesinde "Okullar Arası Gençler Erkek ve Bayan Turnuvası" başladı.

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuva, Gençlik ve İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı.

Gençleri spora teşvik etmek ve sportif faaliyetleri toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuva 6 Mart'ta sona erecek.

Turnuvaya 13 erkek ile 16 kız okul takımı katıldı.

Kaynak: AA
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