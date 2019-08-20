Malatya'da okul yöneticilerine mesleki gelişim programı

20.08.2019 18:06

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecilerine yönelik mesleki gelişim konferansı düzenlendi.

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, okul idarecilerinin mesleki eğitim ve öğretimlerinin verimliliğini artırmak ve yeni becerilerin kazandırılması amacıyla eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, eğitimlerin idarecilere katkı sağlayacağını ve mesleki gelişim açısından önem taşıdığını belirtti.

Eğitimlerin 3 gün süreceğini kaydeden Tatlı, "Okul yönetiminde iletişim becerileri, vizyon, okul, çevre, aile işbirliği, okul güvenliği, okul yönetiminde temel mevzuat, okul rehberliği, bütünleştirme, ihmal, istismar ve bağımlılık konularında okul idarecilerimiz eğitim ve bilgiler almaktadır." dedi.

Kaynak: AA