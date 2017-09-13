Malatya'da Okul Güvenliği Toplantısı

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, muhtarlarla okul güvenliği toplantısı düzenledi.



Urhal, Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde çocukların daha güvenli ortamda eğitim alabilmeleri için alınan ve alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi konusunda muhtarla istişarede bulunmak istediklerini söyledi.



Muhtarların eğitim öğretimin dışında suç ve suçlulukla mücadele noktasında görüşlerine başvuracaklarını anlatan Urhal, şöyle devam etti:



"Muhtarlarımız, bulundukları ve sorumlu oldukları şehrin, ilçenin ve mahallenin kalbini, tansiyonunu, damarlarında akan kanı izleyen, takip eden bir pusula gibidir. Dolayısıyla suç ve suçlulukla mücadele noktasında bizlere düşen görev ve sorumlulukların aynı zamanda paydaş unsurlarla da el birliğiyle yapılmasının bu mücadeleye fayda sağlayacağını biliyor ve inanıyoruz. Toplumun sağlıklı bir zemine oturtulması için hepimize görev düşüyor. Bugüne kadar suç ve suçlulukla mücadele noktasında üzerimize düşen görevleri yapmaya gayret ettiğimizi düşünüyorum. Malatya halkının sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi, huzur bulabilmesi için 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."



Urhal, muhtarlara kentte son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar hakkında da bilgi verdi.



Urhal, daha sonra muhtarları dinledi.