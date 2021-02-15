Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor

15.02.2021 17:34 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:38
Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor

MALATYA'da köy okullarında ders başı yapan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

MALATYA'da köy okullarında ders başı yapan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da köylerde yüz yüze eğitime yeniden başlandı. Ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenler yeniden okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Ateşleri ölçülerek girdikleri sınıflarında sosyal mesafe kuralına uygun ders işleyen öğrenciler, öğretmen ve arkadaşları ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.


Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Ali Koç Ömer Ali Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:44:12. #1.16#
title