Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesi Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesi Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi açılış programlarına katılarak çocuklara kırtasiye malzemesi, dezenfektan seti, kayısı ve maske hediye etti.

Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesi

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi açılış programlarına katılarak çocuklara kırtasiye malzemesi, dezenfektan seti, kayısı ve maske hediye etti.

Sosyal mesafe kuralları altında gerçekleşen etkinlikte öğretmen, öğrenci ve velilere yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğretmenlere çiçek, çocuklara ise kırtasiye malzemesi, dezenfektan seti, kayısı ve maske hediye etti.

"Öğrencilerimizin gözlerindeki parıltı bizi umutlandırdı"

Öğrencilerin heyecanlı anlarına şahitlik ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminin tüm eğitim kurumlarımıza, okullarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Pandemi salgını tedbirleri kapsamında uzun süre okullarından uzak kalan öğrencilerimizin heyecanlı olduklarına şahit olduk. Bizlerde bu özel günde öğretmenlerimizi, velilerimizi ve evlatlarımızı yalnız bırakmayarak, onların yaşadığı mutluluğu ve heyecanı paylaşmaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığımızın kontrolünde okullarımızda pandemi salgınına karşı ciddi tedbirler alındı. Okul idarecileri ve öğretmenlerimizin maske ve siperlik takmaları, çocuklarımızın maske ile derslere girmeleri ve okul girişlerinde el dezenfektanlarının olması, korona virüse karşı sürekli uyarıların yapılması oldukça önemlidir. İnşallah alınan bu tedbirlerle her hangi bir sorun yaşanmadan eğitim dönemimiz başarıyla geçecektir. Ancak bu konuda herkesin daha dikkatli ve duyarlı olması, rehavete girmemesi gerekiyor. Temizlik, maske ve mesafe artık hayatımızın merkezinde yer almalı ve duyarlı olmalıyız. Bu hassasiyeti ve duyarlılığı gösteren herkese teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizde ki okullarımızın yeni döneme hazır girmesi adına tüm imkanlarımızı seferber ettik, İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli olarak okullarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yeni döneme başlaması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Bundan sonra da yapılacak tüm çalışmalara gereken desteği vereceğiz. Bugün itibariyle okullarımız açıldı, çocuklarımız inşallah sağlıklı ve güzel ortamlarda derslerine çalışıp eksikliklerini hızlıca giderecekler. Ders zili, daha güzel bir gelecek için yeniden çalarken, hepimizde farklı duyguların oluşmasına neden oldu. Bizlerde bu özel günde düzenlenen etkinliğe katılarak bu güzel anlara şahitlik ettik. Okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize çiçek verip, öğrencilerimize ise kırtasiye malzemesi, dezenfektan seti, kayısı ve maske hediyelerimizi dağıttık. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminin ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını ümit ederim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı