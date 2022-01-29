Malatya'da oğlu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen baba öldü - Haberler
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Malatya'da oğlu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen baba öldü

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da oğlu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen baba öldü

Malatya'da, babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen oğul polise teslim oldu.

Malatya'da, babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen oğul polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde Bayram Y. (58) ile eşi arasında tartışma çıktı.

Çift arasındaki tartışma sürdüğü sırada oğulları M.Y. de eve geldi.

Tartışmaya dahil olan M.Y, daha sonra evin dışına çıkıp yanında tüfekle ikamete tekrar döndü.

M.Y, babası Bayram Y'ye tüfekle ateş etti.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Bayram Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Y. polise teslim oldu.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Bayram, Güncel, Haber

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