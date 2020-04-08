Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele
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Malatya

Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele

Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele Malatya'da Nisan ayında karla mücadele ve heyelan çalışmaları devam ediyor.

08.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:38

Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele

MALATYA - Malatya'da Nisan ayında karla mücadele ve heyelan çalışmaları devam ediyor.

Kış aylarında yoğun kar mesaisi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarında yağan yoğun kar yağışından dolayı çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde yüksek kesimlerde kar ile mücadele edilirken, yayla yolları başta olmak üzere bağlantı yollarıda kardan temizleniyor. Yine yüksek kesimlerde kış aylarında açılan bazı yollarda da temizlik çalışmaları yapılıyor. Kar yağışları ve bahar aylarında yağan yağmurlardan sonra ilçelerde ve kırsal bölgelerde, bazı yollarda toprak kaymaları ve kaya yığılmalarına anı anına müdahale ediliyor. Sel sularının tahrip ettiği yollarda da bakım onarım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının ilk günlerinde yağışlardan sonra bozulan stabilize ve toprak yolları ise standartlara uygun hale getiriliyor. Dere yataklarının bulunduğu noktalarda beton büz çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ve heyelan çalışmaları konusunda bir de klip hazırladı.

Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Malatya'da Nisan ayında kar ve heyelanla mücadele
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