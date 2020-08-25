Malatya'da "Narkotik Uygulaması" baskını Malatya'da "Narkotik Uygulaması" kapsamında metruk binalar, park ve kafeler denetlenip, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 10 kişi de yakalandı.

Malatya'da "Narkotik Uygulaması" kapsamında metruk binalar, park ve kafeler denetlenip, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 10 kişi de yakalandı.

Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden ya da tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde polis çalışma gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişiler üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen kişiler üzerinde "Narkotik Uygulaması" kapsamında Malatya genelinde uygulama yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, Malatya merkezinde belirlenen 8 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Narkotik suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Narkotik Metruk Bina Uygulamasında 35 metruk bina kontrol edildi.

Narkotik Park Uygulamamasında 12 park kontrol edildi. 120 şahıs üzerinde gerekli arama ve sorgulamalar yapıldı.

4 kafe içerisinde eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda, 3,43 gram Metamfetamin, 0.49 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 36.77 gram Esrar maddesi, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca kafelerde yapılan aramalarda ruhsatsız alkol satışı, ruhsatsız canlı müzik, kapalı alanda sigara içilmesi ve uyuşturucu madde kullanımından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerekli işlemler yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA