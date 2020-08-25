Malatya'da narkotik uygulaması Malatya'da ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik narkotik uygulaması yapıldı.

Malatya'da ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik narkotik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneli narkotik uygulaması kapsamında kentte, narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen park, kafe, metruk bina ve bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada, 3,43 gram metamfetamin, 0,49 gram sentetik uyuşturucu, 36,77 gram esrar maddesi ile 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA