Malatya'da "Narkorehber" eğitimleri yapıldı
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Malatya'da "Narkorehber" eğitimleri yapıldı

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Narkorehber" eğitimleri verildi.

25.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:30
Malatya'da

'da ekiplerince "Narkorehber" eğitimleri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narkorehber" eğitimleri verdi.

Bu kapsamda ekipler TCDD ve Battalgazi Belediyesi personellerine, özel güvenlikler, MİAD Çocuk Evleri Sitesi pesoneli ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline eğitim verildi.

Ekipler, toplamda 1005 kişiye eğitim verdi.

Kaynak: AA

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