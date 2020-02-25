Malatya'da "Narkorehber" eğitimleri yapıldı
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Narkorehber" eğitimleri verildi.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Narkorehber" eğitimleri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narkorehber" eğitimleri verdi.
Bu kapsamda ekipler TCDD ve Battalgazi Belediyesi personellerine, özel güvenlikler, MİAD Çocuk Evleri Sitesi pesoneli ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline eğitim verildi.
Ekipler, toplamda 1005 kişiye eğitim verdi.
Kaynak: AA