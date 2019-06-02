Malatya'da muhtarlık seçimleri

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesi Bölünmez ve Arınlı mahalleleri, Yeşilyurt ilçesi Öncü Mahallesi ile Darende ilçesi Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde, 31 Mart'ta iptal edilerek yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

Darende ilçesinde bin 232 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde Ömer Sağlam ve Hulusi Şahin muhtar adayı oldu.

Seçmenler, Aşağı Ulupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan 5 sandıkta oylarını kullandı. Ömer Sağlam 613 oy, Hulusi Şahin ise 352 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlığı Ömer Sağlam kazandı.

Yeşilyurt İlçesi Öncü Mahallesi'nde ise seçime tek adayla gidildi. Aday Basri Yener 101 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.

Bölünmez Mahallesi'nde muhtarlık seçimi

Pütürge Bölünmez Mahallesi'ndeki seçimde ise kurulan bir sandıkta 133 seçmenden 70'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde Hacı Bayram Aktaş, 70 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

Pütürge'nin Arınlı Mahallesi'nde ise 105 seçmenden 65'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde oyların tamamını alan İbrahim Ayaydın, resmi olmayan sonuçlara göre, mahalle muhtarı seçildi.

31 Mart seçimlerinde seçim günü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı Bölünmez Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde oy kullanılmadığı ortaya çıkmış ve İl Seçim Kurulu, söz konusu mahalledeki muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilmesine karar vermişti.

İl Seçim Kurulu ayrıca Yeşilyurt ilçesine bağlı Öncü Mahallesi'nde "oyların yakılması", Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise "oy torbasının çalınması" iddiaları üzerine, bu mahallelerdeki muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA