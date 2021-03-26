Malatya'da muhtarlarla koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Malatya'da muhtarlarla koordinasyon toplantısı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da muhtarlarla koordinasyon toplantısı düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinin muhtarlarıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinin muhtarlarıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gürkan, şehrin birliğinden, düzeninden ve beraberliğinden yana olduklarını aktardı.

Şehrin dengesini kurmak zorunda olduklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bizler tabii siyasi partiye mensup olabiliriz ama adalet terazimiz şaşmayacak. Biz Malatya'da iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yer kalmayacak. Yani 21. yüzyıl medeniyet unsurlarını insanımıza sunmak zorundayız. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, beraber olalım. Hissi ve nefsi duygulardan da uzak duralım."

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da şehrin sadece binalardan oluşan bir yerleşim alanı olmadığına değinerek, bu anlamda tarihi ve kültürel varlıkların önemine işaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise amaçlarının Battalgazi'yi yaşam acısından tercih edilen ilçe haline getirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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