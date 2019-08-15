Malatya'da MOTAŞ biletleri zamlandı

15.08.2019 12:35

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ A.Ş. tarafından şehir için otobüs ücretlerine bugün itibariyle zam yapıldı.

MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde alınan karar gereği şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yapıldığı belirtildi. 15 Ağustos tarihi itibari ile uygulamaya alınan karar gereği Malatya Kart'ta bir kişilik tam kart ücreti 2.60 TL'ye yükseldi. Öğrenci fiyatı 1.75 TL olurken aktarmalı biniş ücreti ise 1 TL olarak açıklandı.

Yeni fiyat tarifesine göre 120 binişlik 30 günlük sivil kart 195 TL olurken, öğrenci kartı ise 130 TL'ye yükseltildi. Tek binişlik kartlarda ise yapılan zam oranı sonrası 2 binişlik kartlar 7 TL, 4 binişlik 14 TL 6 binişlik ise 21 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme fiyatı 20 TL, vizeleme ise 10 TL olarak açıklandı.

MOTAŞ tarafından 2 buçuk yıldır ulaşım fiyatlarına zam yapılmadığı belirtilirken, son yıllarda artan yakıt gideri, yedek parça fiyatlarının artışları sonrası fiyat artışının kaçınılmaz olduğu belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA