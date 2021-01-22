Malatya'da miniklerin karne heyecanı
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Malatya'da miniklerin karne heyecanı

22.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:36
Malatya'da miniklerin karne heyecanı

Malatya'nın Darende ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren ana sınıfı öğrencileri karnelerini okulda aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline giren ana sınıfı öğrencileri karnelerini okulda aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim ile yarıyıl tatiline girerken, anaokulu öğrencileri ise karne alma sevincini okulda yaşadı.

Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında minikler için karne dağıtım töreni düzenlendi.

Pandemi tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, minik öğrenciler ilk karne sevincini yaşadı. 3 haftalık yarıyıl tatiline giren minik öğrencilere okulları tarafından karnenin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.

Okul öncesi öğretmeni Nesibe Güven, buruk bir karne sevinci yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın daha mutlu, daha sağlıklı eğitim alabilmesi için tez zamanda bu salgının son bulmasını umut ediyorum." dedi.

Öğrenci velisi Hulusi Gümüşsay da çocuklarının sevinçlerini paylaşmaya geldiklerini kaydederek, "Öğretmenlerimize ve okulumuza teşekkür ediyoruz. Gönül istiyor ki bu zor günler kısa zamanda bitsin. Güle oynaya, bu sevinci doyasıya yaşayalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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