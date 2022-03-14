Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüsün otomobille çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Ali Toraman yönetiminde içerisinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu 44 J 5653 plakalı minibüs, Ali Kuş idaresindeki 63 YT 875 plakalı otomobille Taşmış Mahallesi Çermik Kümeevleri mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Minibüste sıkışan 4 yaralı, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri, yerde yatan yaralıların üzerine kıyafetlerini örterek hastaneye sevklerini sağladı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Minibüs, İtfaiye, Malatya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title