Malatya'da minibüs şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya'da minibüs şoförleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:40
Malatya'da minibüs şoförleri AA'nın

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüs şoförleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minibüs şoförleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğanşehir ilçesinde minibüs şoförleri, AA'nın fotoğraf oylamasına katılıp çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafları seçerek oy verdi.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan minibüs şoförleri, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Şoförlerden Burhan Kıran, yaşam kategorisindeki Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verirken, spor kategorisinde Okan Coşkun+un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.

Şoförlerden İlker Akman Aktan ise yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Burhan Kıran, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, bu anları ölümsüzleştiren AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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