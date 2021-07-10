Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı
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Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı

Malatya'da minibüs şarampole uçtu: 15 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende'den gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan V.B. yönetimindeki 44 J 2853 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 15 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralılara ulaşmaktan zorlanılırken, güçlükle ulaşılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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