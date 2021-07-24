Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 BF 434 plakalı taksi ile 63 YC 351 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.
Kazada, takside bulunan 5 kişi ile minibüsteki yolculardan biri yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur