Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolu Çiftlik mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 BF 434 plakalı taksi ile 63 YC 351 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı.

Kazada, takside bulunan 5 kişi ile minibüsteki yolculardan biri yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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