Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şener Şahinoğlu'nun (38) kullandığı 06 BMH 781 plakalı minibüs Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi'nde Cemil Aytekin (55) idaresindeki 34 DT 5394 plakalı otomobilld çarpıştı.

Kazada yaralanan arac sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:48:39. #1.14#

title