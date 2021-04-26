Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Kale ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Kale ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şener Şahinoğlu'nun (38) kullandığı 06 BMH 781 plakalı minibüs Malatya-Elazığ kara yolu Bent Mahallesi'nde Cemil Aytekin (55) idaresindeki 34 DT 5394 plakalı otomobilld çarpıştı.
Kazada yaralanan arac sürücüleri 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur