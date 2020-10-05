Malatya'da midye tezgahında uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da midye tezgahında uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

05.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:06
Malatya'da midye tezgahında uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da midye tezgahında uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da midye tezgahında uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi kanal boyunda midye tezgahında uyuşturucu satıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla C.Ö, B.K, M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 353 yeşil reçeteye tabi hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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