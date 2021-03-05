Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi

05.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:11
Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeler, lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarına devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeler, lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarına devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıl yaşanan depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.

Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için 5 bin 24 konutun yapımı ihale edildi, inşaatına başlanan 3 bin 815'inden 309'u Kale, 208'i Pütürge'de hak sahiplerine teslim edildi.

1555 köy evi ihale edildi

Kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar yapıldı. Bu kapsamda Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 1555 köy evi ihale edildi. Söz konusu konutlardan 630'unun yapımına başlanırken, 7'si teslim edildi, 137 konut ise teslim aşamasına geldi.

Doğanyol ilçesinin kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki depremzedeler ise köy tipi evlerine yerleşmeye başladı.

"Bugünümüze şükürler olsun"

Tamamı çelik konstrüksiyon olan, deprem ve yangına dayanıklı konutlar, lüks bir villayı andırıyor. Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor.

Doğanyol ilçesinde yaşayan depremzede Sabahattin Karaduman (64), AA muhabirine, depremde yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı.

O günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını dile getiren Karaduman, şöyle devam etti:

"Depremin hemen ardından yetkililer geldi ve yaşadığımız mahallenin oturulamayacak durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, Valimizden Allah razı olsun, bu evleri yapıp bize teslim ettiler. Şu anda huzurlu bir yaşantımız var. Bugünümüze şükürler olsun. Yatarken korkumuz, şüphemiz yok. Allah devletimize zeval vermesin."

Kendileri için yapılan köy evlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Karaduman, "Hayvancılık yaptığımız için böyle bir konut istedik, çok da iyi oldu. Hayvanlarımız artık dışarıda. Evim çok mükemmel ve kullanışlı oldu." diye konuştu.

"Allah herkesten razı olsun"

Sabahattin Karaduman'ın eşi Yurdagül Karaduman (59) ise depremin ardından bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, "Ağır şartlarda yaşamımızı sürdürdük ama Allah'a şükürler olsun evimize yerleştik. Devletimizden, milletimizden, kim bize elinizi uzatmışsa Allah onlardan bin kere razı olsun." dedi.

Depremzede Hasan İnal da depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü ve yıkıldığını anlatarak, devletin kendilerine tamamı çelik konstrüksiyon köy tipi konutlar yaptığını söyleyerek, "Küçük eksiklerimiz olsa da evimizden memnunuz." dedi.

Hasan İnal'ın eşi Necla İnal ise kendilerine bu imkanı sunan ve emeği geçen herkese minnettar olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:31:48. #1.15#
title