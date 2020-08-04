Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Pütürge merkezli depreme ilişkin, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Pütürge merkezli depreme ilişkin, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Vali Yırık, saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince araştırma yapıldığını belirtti.

"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok." diyen Yırık, özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA