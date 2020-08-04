Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde, hasar ihbarı yapılmadığını ve taramaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor."

Kaynak: AA