Malatya'da mevsimlik tarım işçileri arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Suçatı Mahallesi'ne kayısı bahçelerinde çalışmaya gelen tarım işçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Beşir Dolaşmaz (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Muhammed Gümüş (17) yaralandı.

Yaralı Gümüş 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Gümüş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dolaşmaz'ın cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA