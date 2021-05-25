Malatya'da merdivenden düşen kişi öldü
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Malatya'da merdivenden düşen kişi öldü

Malatya'da merdivenden düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bindal Mahallesi'nde yaşayan Okan Söylemez (44), evinin merdiveninden indiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Başını beton zemine çarpan Söylemez, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söylemez'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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