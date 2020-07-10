Malatya'da mera yangını Malatya'nın Kale ilçesinde kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm mera zarar gördü.

Malatya'nın Kale ilçesinde kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangında, yaklaşık 500 dönüm mera zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Dedeköy Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki mahallelilerin de yardımıyla 3 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 500 dönümlük mera zarar gördü.

Kaynak: AA