Malatya'da "mera ıslah projesi"yle hayvancılığın gelişmesi amaçlanıyor
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Malatya'da "mera ıslah projesi"yle hayvancılığın gelişmesi amaçlanıyor

Malatya'da 'mera ıslah projesi'yle hayvancılığın gelişmesi amaçlanıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yürüttükleri "mera ıslahı projesi"yle mera hayvancılığını geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yürüttükleri "mera ıslahı projesi"yle mera hayvancılığını geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yem girdi maliyeti düşük olan mera hayvancılığının gelişmesi, hayvan sayısının artırılması noktasında mera ıslah çalışmalarının her bölgede yapılması gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile mera ıslah projesi yürüttüklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Uygulayacağımız projemiz olan mera ıslahı sayesinde ülkemizde ve ilimizde küçükbaş hayvancılığın daha çok gelişeceğini, geliştirileceğini buradaki eksiklikler olan yol, su, sulak, tuzlak, gölgelik gübreleme sondaj gibi çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların her bölgede yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapmaktayız. Mera ıslahı projemiz kapsamında ilimizde küçükbaş hayvan sayısının geçmişte yaptığımız birçok projemiz ile verilen desteklerden dolayı her yıl artış göstermiştir."

Projenin kırsalda birçok olumsuzluk ve eksikliklere rağmen sürekli üretim yapan küçük aile işletmelerine can suyu olacağını kaydeden Akın, hayvancılığın gelişmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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